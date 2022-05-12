دي بروين يقود السيتي لاكتساح وولفرهامبتون بخماسية ويقربه من اللقب

المصدر: د ب أ

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أحرز النجم البلجيكي كيفن دي بروين أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، قاد بها فريقه مانشستر سيتي للتقدم خطوة هامة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، عقب فوزه الكاسح 5 / 1 على مضيفه وولفرهامبتون، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وانفرد مانشستر سيتي بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليفربول قبل خوض الفريقين آخر لقائين لهما في المسابقة خلال الموسم الحالي.

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي حصد نقطة وحيدة من لقاءاته الخمسة الأخيرة في البطولة، عند 50 نقطة في المركز الثامن.

وتقمص دي بروين دور البطولة في اللقاء دون منازع، عقب تسجيله الأهداف الأربعة الأوائل لمانشستر سيتي في الدقائق 7 و16 و24 و60 على الترتيب، فيما أضاف رحيم ستيرلينج الهدف الخامس في الدقيقة 84.

وتكفل لياندير ديندونكير بإحراز هدف وولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة 11.

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