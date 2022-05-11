الفرنسي كليمان توربان حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، الحكم الفرنسي كليمان توربان، لإدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وسيكون هذا هو النهائي الأول لتوربان /39 عاما/، في دوري الأبطال، منذ أن أصبح حكما دوليا عام 2010.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 28 مايو القادم على ملعب (دو فرانس) بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيكون هذا هو النهائي الثالث بين الفريقين في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وكشف يويفا أن توربان كان متواجدا كحكم رابع في نهائي دوري الأبطال، الذي جرى بين نفس الفريقين في العاصمة الأوكرانية كييف عام 2018.

وسبق أن أدار توربان سبعة لقاءات في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، من بينها لقاء تشيلسي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية للنسخة الحالية للبطولة.

وكان توربان أدار المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، التي فاز بها فياريال الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح.

ويعاون توربان في إدارة المباراة مواطناه نيكولا دانو وسيريل جرينجور، بالإضافة إلى الفرنسي بينوا باستيان حكما رابعا.

وسيتولى الفرنسي جيروم بريسارد إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد(فار)، ويعاونه مواطنه ويلي ديلاجود، والإيطاليان ماسيميليانو إيراتي، وفيليبو ميلي

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