برشلونة يتجاوز سيلتا فيغو ويقترب من حجز مقعد في كأس السوبر الإسبانية

المصدر: رويترز

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منحت ثنائية من بيير-إيمريك أوباميانغ الفوز لبرشلونة 3-1 على ضيفه سيلتا فيغو أمس الثلاثاء، ليقترب فريق المدرب تشابي هرنانديز من حجز مقعده في كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية واحتلال المركز الثاني بالدوري‭ ‬المحلي.

وقبل مباراتين على النهاية وتتويج ريال مدريد بالفعل باللقب، يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 72 نقطة ويتقدم بفارق سبع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث الذي خاض مباراة أقل وسيستضيف ريال مايوركا المهدد بالهبوط اليوم الأربعاء.

وافتتح ممفيس ديباي الأهداف بعد نصف ساعة من البداية بتسديدة من أول لمسة بعد مجهود فردي رائع من عثمان ديمبلي في الجناح الأيمن.

وضاعف أوباميانغ النتيجة بعدها بعشر دقائق بتسديدة من مدى قريب بعد متابعة كرة مرتدة ثم هز الشباك مرة أخرى عقب بداية الشوط الثاني بأربع دقائق بعد أداء رائع آخر من ديمبلي.

وقلص إياغو أسباس الفارق لسيلتا بعدها بدقيقة واحدة بعدما أخفق الحارس مارك-أندريه تير شتيجن في التعامل مع تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليهدي الكرة للمنافس الذي وضع الكرة في المرمى الخالي بسهولة.

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