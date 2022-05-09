"الكاف" يسند استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا للمغرب

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الاثنين أن المغرب سيستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في 30 مايو للموسم الثاني على التوالي.

وقال الكاف في بيان في موقعه في الإنترنت إنه بالنظر إلى القرار السابق في 17 يوليو 2019 بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة فقد تلقى الاتحاد عرضين من الاتحاد المغربي ونظيره السنغالي لاستضافة النهائي.

لكن الاتحاد السنغالي سحب عرضه ليستضيف المغرب المباراة النهائية.

وأشار الكاف إلى أن هناك مناقشات حالية بالعودة إلى النظام القديم بإقامة النهائي من مباراتي ذهاب وإياب بدلا من مواجهة واحدة.

واقترب الأهلي المصري حامل اللقب في آخر نسختين من التأهل لنهائي البطولة القارية الأبرز للأندية للموسم الثالث على التوالي بعد انتصاره 4-صفر على ضيفه وفاق سطيف الجزائري يوم السبت، فيما تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وعاد الوداد المغربي بالفوز 3-1 من ملعب بترو أتليتيكو الأنجولي قبل أن يستضيف مباراة الإياب يوم الجمعة.

وكان الأهلي طالب الكاف في بيان أمس الأحد بإقامة النهائي في دولة محايدة بعيدا عن الدول التي تأهلت أنديتها إلى الدور قبل النهائي.

وأقيمت المباراة النهائية في آخر نسختين من البطولة من مواجهة واحدة، حيث استضافت مصر النهائي في 2020 عندما انتصر الأهلي على غريمه المحلي الزمالك.

وأقيم النهائي في العام الماضي في المغرب، حيث فاز الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

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