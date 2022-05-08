بايرن ميونخ وشتوتجارت تعادل إيجابي في "البوندسليغا"

المصدر: د ب أ

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تعادل فريق بايرن ميونخ مع ضيفه شتوتجارت 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، والتي شهدت أيضا تعادل آينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1/1.

وسجل هدفي بايرن ميونخ كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب شتوتجارت، بالخطأ في مرمى فريقه وتوماس مولر في الدقيقتين 35 و44، فيما سجل هدفي شتوتجارت تياجو توماس وساسا كالادزيتش في الدقيقتين الثامنة و52.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه توج باللقب في وقت سابق، كما رفع شتوتجارت رصيده إلى 30 نقطة في النرمو السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1/1.

وتقدم مونشنجلادباخ بهدف سجله الحسن بليا في الدقيقة الرابعة، وتعادل فرانكفورت عن طريق جونسالو باسيينسيا في الدقيقة 66.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر.



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