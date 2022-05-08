مانشستر سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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انفرد فريق مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رجيم سترلينج في الدقيقة 19 وأضاف إيمريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 38 ثم سجل رودريجو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 61 ،ثم سجل فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يختتم سترلينج أهداف مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا هو الفوز الـ27 لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في خمس.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الـ15 لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم ،مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في عشر.

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