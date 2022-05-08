إيفرتون يخرج من منطقة الهبوط بفوز صعب على ليستر

المصدر: رويترز

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خرج إيفرتون من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 على ليستر سيتي بفضل هدفي المدافعين فيتالي ميكولينكو وميسون هولجيت في استاد كينج باور اليوم الأحد.

وتقدم فريق المدرب فرانك لامبارد خطوتين ليصبح في المركز 16 برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، بينما تراجع ليدز إلى المركز 18 عقب خسارته 2-1 أمام أرسنال اليوم أيضا.

وتابع هولجيت كرة مرتدة، ليسجل هدف الفوز للفريق الزائر في الشوط الأول بعدما ألغى باتسون داكا مهاجم ليستر تقدم إيفرتون بهدف ميكولينكو.

وأحرز هولجيت الهدف الحاسم من مدى قريب بعدما أنقذ كاسبر شمايكل حارس ليستر ضربة رأس من ريتشارليسون عقب ركلة ركنية.

وفي وقت سابق، تقدم إيفرتون بهدف بتسديدة هائلة من ميكولينكو من حافة منطقة الجزاء بعد مرور ست دقائق، ثم أدرك داكا التعادل بعد خمس دقائق عقب الانفراد بالمرمى بعد خطأ دفاعي فادح.

وكافح إيفرتون في الشوط الثاني ليحافظ على التقدم، وأنقذ الحارس جوردان بيكفورد ثلاث فرص خطيرة منها تسديدة من نامباليس مندي إلى جانب محاولتين من البديل هارفي بارنز.

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