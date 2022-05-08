أول تعليق من كلوب بعد التعادل مع توتنهام

المصدر: رويترز

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه سيواصل السعي وراء رباعية لا سابق لها رغم تعرض آماله في لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضربة قوية يوم السبت.

وفاز فريق كلوب بالفعل بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكان الفوز على توتنهام يوم السبت سيزيد الضغط على مانشستر سيتي في سباق اللقب.

لكنه اكتفى بالتعادل 1-1 مع توتنهام، منهيا سلسلة من 12 انتصارا متتاليا على أرضه، ويمكن لسيتي أن يتفوق على مطارده بفارق ثلاث نقاط قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم إذا تغلب على نيوكاسل يونايتد الأحد.

منح سون هيونج مين التقدم لتوتنهام ورغم أن لويس دياز أدرك التعادل عجز ليفربول عن إيجاد طريقة للفوز إذ افتقر هجومه إلى الفاعلية المعتادة.

وقال كلوب، الذي تغلب فريقه على فياريال ليبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعد مواجهة متوترة في أنفيلد "لست سعيدا، لكنني لست حزينا مثل اللاعبين في الوقت الحالي، ومن وظيفتي أن أشرح سبب حدوث شيء كهذا.

"يشعرون بإحباط في غرفة الملابس، كان الأمر قاسيا. عندما تواجه فرقا كبيرة تحتاج إلى الحظ في اللحظات الحاسمة.

"هذا هو سبب صعوبة المهمة. ولهذا ليس من المرجح تحقيق الرباعية وهناك سبب لعدم نجاح أحد في ذلك بهذه البلاد. سنواصل السعي".

وأشاد كلوب بلاعبيه ورفض اعتبار الإرهاق مبررا لضياع نقاط محورية لكنه أقر بأنه لا يتوقع أن يتعثر مانشستر سيتي يوم الأحد.

وتابع "لا أتوقع هذا. كنت أتمنى أن أفكر بشكل مختلف".

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