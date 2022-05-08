ألبا يقود برشلونة لفوز مثير على ريال بيتيس في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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حقق برشلونة انتصارا مثيرا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه ريال بيتيس 2 / 1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغادر فريق غرناطة مراكز الهبوط بجدول الدوري بعدما تغلب على مضيفه ريال مايوركا 6 / 2 كما شهدت المرحلة نفسها اليوم تعادل أتلتيك بيلباو مع بلنسية سلبيا وفوز سيلتا فيجو على ديبورتيفو ألافيس 4 / صفر وقادش على إلتشي 3 / صفر.

وظل التعادل السلبي قائما بين برشلونة وريال بيتيس طوال 75 دقيقة ثم افتتح أنسو فاتي التسجيل لبرشلونة.

بعدها تعادل ريال بيتيس عن طريق مارك بارترا في الدقيقة 79، لكن جوردي ألبا خطف هدف الفوز لبرشلونة في الثواني الأخيرة من المباراة.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 69 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف ريال مدريد الذي حسم بالفعل تتويجه باللقب، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 58 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم غرناطة في مباراته أمام ريال مايوركا بهدف سجله الكولومبي لويس سواريز في الدقيقة السادسة ثم تعادل ريال مايوركا بهدف للاعب سالفا سيفيا في الدقيقة 28 .

وفي الشوط الثاني، أضاف غرناطة خمسة أهداف أخرى سجلها سيرجيو اسكوديرو وأنتونيو بويرتاس في الدقيقتين 47 و55 وخورخي موليــنا (هدفان) في الدقيقتين 69 و90 وميرتو أوزوني في الدقيقة 78، بينما سجل انطونيو رايلو الهدف الثاني لريال مايوركا في الدقيقة 58 .

وارتفع رصيد غرناطة إلى 34 نقطة ليصعد من المركز الثامن عشر إلى السابع عشر بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 32 نقطة ليتراجع إلى المركز الثامن عشر.

وقلص بلنسية فرص أتلتيك بيلباو في المشاركة الأوروبية بعدما تعادل معه سلبيا، في مباراة شهدت طرد هوجو جويامون من صفوف بلنسية في الثواني الأخيرة.

وارتفع رصيد بلنسية إلى 44 نقطة في المركز العاشر كما ارتفع رصيد بيلباو إلى 52 نقطة في المركز السابع.

وحقق سيلتا فيجو انتصارا كبيرا أمام ديبورتيفو ألافيس وتغلب عليه 4 / صفر ليرفع الأول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر ويتجمد رصيد ألافيس عند 28 نقطة في المركز العشرين.

وسجل الأهداف الأربعة لسيلتا فيجو، تياجو جالاردو في الدقيقة السادسة واياجو اسباس (الهدفان الثاني والرابع) في الدقيقتين 34 و66 وخواكيم نافارو لاعب ألافيس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57 .

كذلك تغلب قادش على إلتشي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ألفارو نيجريدو وروبين سوبرينو وأنطوني لوزانو في الدقائق 80 و83 و90 .

وارتفع رصيد قادش إلى 35 نقطة في المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد إلتشي عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

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