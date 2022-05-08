توتنهام يقنص نقطة ثمينة من ليفربول ويحرمه من 3 نقاط

المصدر: البيان

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تعادل فريق توتنهام مع نظيره ليفربول 1-1 في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب انفيلد، ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي.

افتتح توتنهام التسجيل عن طريق هيونغ مين سون في الدقيقة 56، بينما عادل لويز دياز النتيجة لصالح ليفربول في الدقيقة 74.

وبالنتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة متساويا مع مانشستر سيتي في صدارة الترتيب، بينما رفع توتنهام رصيده إلى 62 نقطة قابعاً في المركز الخامس.

ورفع مهاجم توتنهام مين سون رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 20 هدفا، مضيقا الخناق على النجم المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 22 هدفاً

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