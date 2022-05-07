"ثنائية" تشواميني في ليل تصعد بموناكو مؤقتاً لـ "وصافة" الدوري الفرنسي

المصدر: رويترز

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حقق موناكو انتصاره الثامن تواليا ليتقدم للمركز الثاني مؤقتاً في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما سجل أوريليان تشواميني ثنائية ليقود فريقه للفوز 2-1 على مضيفه ليل أمس الجمعة.

وهز~ لاعب الوسط تشواميني الشباك بواقع هدف في كل شوط ليرفع موناكو رصيده إلى 65 نقطة من 36 مباراة متفوقا بفارق الأهداف على أولمبيك مرسيليا الثالث الذي سيلعب مباراته المؤجلة أمام مضيفه لوريان يوم الأحد.

ويتأهل أول فريقين مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بينما سيلعب صاحب المركز الثالث في الدور التأهيلي الثالث.

وعادل ليل، الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي العام الماضي، النتيجة بواسطة أنخيل جوميز قبل أن يحقق موناكو انتصارا مستحقا.

ويحتل ليل المركز العاشر برصيد 51 نقطة.

وكانت تنتظر ليل مهمة ضخمة أمام موناكو المتألق خاصة في ظل غياب الثنائي الهجومي بوراك يلماظ وريناتو سانشيز وكلاهما تعرض للطرد في الجولة الماضية.

وعبرت الجماهير صاحبة الأرض عن إحباطها برفع لافتة ضخمة تنتقد اللاعبين.

وفي شوط أول باهت هز موناكو الشباك قبل ثلاث دقائق من الاستراحة بعد أن هيأ وسام بن يندر الكرة إلى تشواميني ليضعها بتسديدة منخفضة في الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك ليل التعادل في الدقيقة 69 بواسطة جوميز بتسديدة لولبية رائعة لكن فرحة أصحاب الضيافة لم تلبث طويلا.

وبعدها بست دقائق سجل تشواميني هدفا بتسديدة قوية من 25 مترا.

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