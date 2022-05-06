روما يضرب موعداً مع فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

المصدر: د ب أ

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تأهل روما الإيطالي للمباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، عقب تغلبه على ضيفه ليستر سيتي الإنجليزي 1 / صفر، اليوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة، ليضرب موعدا مع فينورد الهولندي الذي تعادل سلبيا مع مضيفه مارسيليا الفرنسي في الدور ذاته.

كان روما قد تعادل ذهابا 1 /1 مع ليستر سيتي في مدينة ليستر الإنجليزية، ليتأهل للنهائي بفوزه 2/1 بمجموع المباراتين، فيما تأهل فينورد للنهائي بعدما فاز ذهابا على ملعبه 3 / 2 على مارسيليا الفرنسي.

وسجل تامي أبراهام هدف المباراة الوحيد لليستر سيتي في الدقيقة 11.

وتقام المباراة النهائية بين روما وفينورد في العاصمة الألبانية تيرانا يوم 25 أيار / مايو الجاري.

وبدأت المباراة بضغط من جانب روما، الذي أراد تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه لإرباك حساباته، فيما اتسم أداء ليستر سيتي بالتحفظ الدفاعي في البداية بالنظر إلى الضغط الكبير من جانب الفريق الإيطالي.

وأثمر ضغط روما عن تسجيل هدف مبكر عبر مهاجمه تامي أبراهام في الدقيقة 11، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله لورينزو بلجريني، ليوجهها بضربة رأس قوية في شباك الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل ، مسجلا هدف التقدم .

وبعد الهدف اندفع روما محاولا تسجيل هدف آخر، لكن البطء في إنهاء الهجمة وتألق دفاع ليستر حال دون ذلك.

ورغم تواجد عناصر هجومية مثل جيمس ماديسون وجيمي فاردي، إلا أن أداء ليستر على المستوى الهجومي لم يأت بجديد ولم ينجح في تعديل النتيجة.

على الجانب الأخر، تألق تامي أبراهام ونيكولا زانيولو، وهددا مرمى شمايكل في أكثر من مناسبة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم روما 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول ليستر تعديل الأوضاع وتهديد مرمى الحارس روي باتريسيو في أكثر من مناسبة، إلا أن صلابة دفاع روما حالت دون ذلك.

وأضاع روما أكثر من فرصة عبر أبراهام وزانيولو ولورينزو بلجريني وغيرهم، ولم ينجح في تعزيز تقدمه، الأمر الذي حفز ليستر سيتي لتقديم محاولات عديدة لتسجيل هدف التعادل.

وكان الفريق الإيطالي الأكثر استحواذا في الشوط الثاني، وحرم منافسه من الكرة في أكثر من مناسبة، ووقف دفاعه سدا منيعا أمام أي محاولة لإدراك التعادل.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز روما 1 / صفر، وتأهله للمباراة النهائية.



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