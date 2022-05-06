محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل فى البريميرليج

المصدر: البيان

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تسلم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، جائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي 2022، والتي تسلمها اليوم في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

وحصد محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، جائزة لاعب العالم المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز، وذلك للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن حصدها عام 2018 في موسمه الخرافي مع الريدز.

وحصل محمد صلاح على 48% من الأصوات متفوقًا على نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وكذلك نجم وست هام يونايتد ديكلان رايس، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستطلاع، ليحقق الجائزة للمرة الثانية في مسيرته.

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