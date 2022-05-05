كونتي: توتنهام يجب ألا يخشى الضغوط أمام ليفربول

المصدر: رويترز

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قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير إن فريقه لا يجب أن يخشى الضغط عندما يزور ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت في مواجهة ضد "أحد أفضل فرق العالم".

ويحتل توتنهام المركز الخامس ولديه 61 نقطة بفارق نقطتين عن المربع الذهبي مع تبقي أربع مباريات.

وستكون مهمته صعبة أمام ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خسر مرة واحدة فقط على أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم.

وفي ظل السلسلة الخالية من الهزيمة لليفربول في 13 مباراة خلال مطاردة مانشستر سيتي على اللقب حث كونتي توتنهام على تقديم أفضل أداء.

وأبلغ الصحفيين اليوم الخميس "بالتأكيد نعرف أن ليفربول يمر بحالة رائعة واستعد الفريق للمباراة بشكل جيد جدا.

"نحتاج للعب بإتقان بدون كرة والدفاع بصلابة لكن اذا أردنا الفوز يجب أن نتعامل جيدا مع الكرة وألا نخشى الضغط".

وكال كونتي المديح ليورجن كلوب مدرب ليفربول الذي يطمح لرباعية تاريخية هذا الموسم.

وأضاف المدرب الإيطالي "يؤدي يورجن كلوب عملا رائعا مع هذا الفريق ووصل إلى نهاية الموسم وهو مستمر في المنافسة على جميع الألقاب واعتقد أن هذا مذهل".

وتابع "يمكن رؤية لاعبي ليفربول. يركضون كثيرا ولا يعانون من إصابات عديدة. يبذلون جهدا رائعا وحماسهم 200 في المئة ولا يشعرون بتعب في هذه المرحلة.

"نحن في سباق للتأهل لدوري أبطال أوروبا ويجب أن نجد طريقة لحصد نقاط في كل مباراة وسنلعب أمام أحد أفضل فرق العالم حاليا ونستعد بالطرق المعتادة".

ولا يبدو كونتي واثقا من مشاركة المدافع سيرجيو ريجيلون في بقية مباريات الموسم بعد إصابة اللاعب الإسباني في العضلة الضامة.

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