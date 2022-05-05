أنشيلوتي: لم أفكر البتّة في خروج الريال حتى في الرمق الأخير للمباراة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال كارلو أنشيلوتي؛ مدرب ريال مدريد، إنه لم يفكر في خسارة فريقه حتى عندما كان على وشك الخروج أمام مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل أن يكمل واحدة من أبرز الانتفاضات في تاريخ البطولة أمس الأربعاء.

وأحرز البديل رودريغو هدفين في الدقيقة الأخيرة والدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليدرك ريال مدريد التعادل 5-5 في النتيجة الإجمالية قبل أن يهز كريم بن زيمة الشباك من ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليفوز بطل إسبانيا 3-1 ويتأهل لمواجهة ليفربول.

وقال أنشيلوتي، وهو أول مدرب يصل إلى نهائي دوري الأبطال خمس مرات: "المباراة كانت على وشك الانتهاء ونجحنا في استخراج كل طاقتنا. قدمنا أداء جيدا أمام فريق قوي للغاية.

"عندما أدركنا التعادل (في النتيجة الإجمالية) كنا أقوى من الناحية الذهنية في الوقت الإضافي".

وأبلغ المدرب الإيطالي شبكة بي.تي سبورت عند سؤاله عن تفكيره في خسارة ريال مدريد "لا، لم أفكر في ذلك. كانت فترة صعبة عندما سيطر سيتي على المباراة لكننا نجحنا في مد المواجهة إلى الوقت الإضافي من آخر فرصة". "أنا سعيد للغاية ببلوغ النهائي في باريس أمام منافس آخر قوي لكننا اعتدنا الأمر. أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة".

ويلعب ريال مدريد أمام ليفربول في 28 مايو في باريس في إعادة لنهائي البطولة 2018 عندما انتصر الفريق الإسباني 3-1 في كييف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز