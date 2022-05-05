صلاح بعد تأهل الريال: لدينا ثأر لتسويته

المصدر: رويترز

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قال محمد صلاح؛ مهاجم ليفربول، إن فريقه لديه ثأر لتسويته أمام ريال مدريد عندما يلتقيان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 28 مايو الحالي.

وصعد ليفربول إلى النهائي للمرة الثالثة في خمسة أعوام بعد انتصاره 5-2 على فياريال الإسباني أول أمس الثلاثاء.

بينما انتفض ريال مدريد ليفوز 6-5 على مانشستر سيتي الإنجليزي في النتيجة الإجمالية أمس الأربعاء ويكمل طريقه نحو تحقيق اللقب للمرة الخامسة في تسعة أعوام.

وكتب صلاح في حسابه في تويتر "لدينا ثأر لتسويته".

وكان قائد منتخب مصر قال مساء أول أمس الثلاثاء إنه يريد مواجهة ريال مدريد وليس مانشستر سيتي في النهائي للثأر لهزيمة فريقه في النهائي في 2018.

وغادر صلاح الملعب وهو يبكي بعد تدخل عنيف مع سيرجيو راموس في المباراة التي خسرها ليفربول 3-1.

وستكون المواجهة نهاية الشهر الحالي هي الثالثة بينهما في نهائي البطولة.

وانتصر ليفربول 1-صفر في نهائي كأس أوروبا 1981 بهدف آلان كينيدي قبل ثماني دقائق من النهاية في المباراة التي أقيمت في باريس التي تستضيف أيضا نهائي الموسم الحالي.

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