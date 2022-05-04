لاعب موهوب مصري المولد يلمع نجمه في الدوري الأسترالي

المصدر: رويترز

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أشاد نيك مونتجمري مدرب سنترال كوست مارينرز باللاعب الشاب قرنق كول ووصفه بأنه "موهبة خاصة" بعد أن ساعد رابع أهدافه في سبع مباريات بالدوري الأسترالي لكرة القدم الفريق على الفوز 2-صفر على برزبين رور ونيل مكان في الأدوار الاقصائية للبطولة.

وضمن رابع انتصار على التوالي لمارينرز احتلال مكان ضمن المراكز الستة الأولى من ترتيب الدور الأول للموسم مع تبقي مباراة واحدة قبل بداية مرحلة خروج المغلوب التي ستحدد الفائز باللقب.

وشارك كول، المولود في مصر لأبوين لاجئين من جنوب السودان، كبديل في الدقيقة 59 من المباراة التي أقيمت في كوينزلاند أمس الثلاثاء وهز الشباك بعدها بأربع دقائق ليضاعف تقدم فريقه.

وقال مونتجمري عن المهاجم البالغ من العمر 17 عاما "قرنق.. موهبة خاصة.

"عندما يحل بديلا، فإنه يحتاج فقط إلى فرصة واحدة. وهذا يظهر مدى موهبته. أنهى الكرة في الشباك بشكل رائع في مباراة الليلة (مساء الثلاثاء)"

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