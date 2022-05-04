ماذا قال كلوب بعد "المخاض" أمام فياريال وتأهل ليفربول لنهائي دوري الأبطال؟

المصدر: د ب أ

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أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه لم يفقد الأمل في تأهل فريقه للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم تأخره صفر / 2 أمام مضيفه فياريال الإسباني في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وصعد ليفربول للمباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه 3 / 2 على مضيفه فياريال، ليضرب موعدا في المباراة النهائية للبطولة، التي توج بها 6 مرات، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

واستغل فياريال الظهور الباهت لليفربول في الشوط الثاني، الذي انتهى بتقدم الفريق الأصفر 2 / صفر، قبل أن ينتفض فريق كلوب في النصف الثاني من اللقاء، الذي شهد تسجيله 3 أهداف.

وقال كلوب في تصريحات إعلامية عقب المباراة "الأمر لم يكن سهلا بالمرة، لم ننطلق بشكل جيد، ولم ندخل المباراة في البداية. ضغطوا علينا في الشوط الأول، وسجلوا الهدفين الأول والثاني، ولكننا تمكنا من العودة في الشوط الثاني".

وأضاف كلوب "قلت للاعبين في فترة الاستراحة أنه يجب أن يلعبوا بالطريقة المعهودة وأن ينسوا ما حدث في الشوط الأول. الشيء الوحيد الجيد الذي شهده النصف الأول من اللقاء هو أنني رأيت نبتة أمل في النصف الثاني وبدأت أبحث عن الحلول".

وأوضح كلوب "بدأت أفكر في طريقة دفاع صلبة وإذا أوجدت هذه الحلول يمكن أن تحرك المباراة بطريقة جيدة، وفي نفس الوقت استطعنا أن نفقدهم النسق التصاعدي، لا يمكنني شرح الأمور بالتفصيل ولكن الأمر كان ناجحا".

وعقب انتصاره في معقل فياريال، حقق ليفربول إنجازا تاريخيا بفوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها خارج ملعبه خلال رحلته نحو المباراة النهائية، التي ستكون الثالثة له تحت قيادة يورجن كلوب، الذي قاد الفريق لبلوغ الدور ذاته عامي 2018 و2019.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 28 مايو الجاري، على ملعب (دو فرانس) بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس.

ويحلم ليفربول بالتتويج بالرباعية التاريخية في الموسم الحالي، حيث توج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة على حساب تشيلسي، الذي سيلتقي أيضا معه الشهر الجاري في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يحتل المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.

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