بورنموث يصعد للدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: رويترز

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صعد بورنموث للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نوتنجهام فورست في دوري الدرجة الثانية اليوم الثلاثاء، ليضمن المركز الثاني قبل جولة واحدة على النهاية.

وضمن بورنموث، إلى جوار فولهام بطل دوري الدرجة الثانية، التأهل المباشر بينما سيخوض نوتنجهام فورست مواجهات فاصلة من أجل حسم المقعد الثالث المؤهل لدوري الأضواء.

وأحرز المهاجم كيفر مور هدف الفوز في الدقيقة 83 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعدما مرر له زميله فيليب بيلينج الكرة بذكاء من ركلة حرة.

وقال مور لشبكة سكاي سبورتس "أغلقتنا أعيننا ورأينا المساحة. لحسن الحظ مرر فيل (بيلينج) الكرة لي الباقي دخل التاريخ".

وبدأ بورنموث بداية جيدة وصنع أول فرصة بعد دقيقتين من البداية لكن برايس سامبا حارس فورست تصدى لمحاولة بيلينج.

ووجد سام ستوريدج المساحة في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة طويلة رائعة من المدافع دجيد سبينس لكن تسديدته القوية ارتدت من العارضة.

وصنع الفريقان عدة فرص للتسجيل في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وبعد بداية هادئة للشوط الثاني ضغط بورنموث بقوة لكن فورست صمد حتى حصل المدافع جوردان زيمورا على ركلة كرة حاسمة عند حافة منطقة الجزاء.

وقال الجناح ريان كريستي لسكاي سبورتس "لم استمتع بالنوم حقا هذا الأسبوع. الشوط الأول كان مفعما بالمشاعر. عندما حظينا بلحظة ساحرة من كيفر (مور) أصبحنا في الدوري الممتاز".

وسينهي بورنموث الموسم على أرضه عندما يستضيف ميلوول صاحب المركز الثامن يوم السبت المقبل بينما ينتقل فورست لمواجهة هال سيتي صاحب المركز 18.

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فرحة فريق #بورنموث وجمهوره بالصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه بهدف نظيف على نوتنجهام فورست#البيان_الرياضي pic.twitter.com/VeGducmCJo — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 3, 2022

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