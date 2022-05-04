ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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واصل ليفربول الإنجليزي حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية، عقب فوزه الثمين 3 / 2 على مضيفه فياريال الإسباني، اليوم الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وأصبح ليفربول رابع فريق يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا عشر مرات على الأقل بعد كل من ريال مدريد الإسباني الذي بلغ النهائي 16 مرة في تاريخه مقابل 11 مرة لكل من بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب (آنفيلد) يوم الأربعاء الماضي، انتهت بفوز ليفربول 2 / صفر، ليفوز الفريق الأحمر 5 / 2 على نظيره الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخه.

واستغل فياريال، الذي سجل ظهوره الأول في المربع الذهبي لدوري الأبطال منذ عام 2006، الظهور الباهت لليفربول خلال الشوط الأول، ليحرز الفريق الأصفر هدفين عن طريق السنغالي بولايي ديا والفرنسي فرانسيس كوكولين في الدقيقتين الثالثة و41 على الترتيب.

وسرعان ما قضى ليفربول على (ريمونتادا) فياريال في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرازيلي فابينيو الهدف الأول من صناعة النجم الدولي المصري محمد صلاح، في الدقيقة 62، فيما تكفل (البديل) الكولومبي لويس دياز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ومنح ساديو ماني الفوز لليفربول، بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 74، ليصبح الجناح السنغالي الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال برصيد 15 هدفا، بفارق هدف واحد أمام الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا.

وتضاعفت معاناة فياريال خلال المباراة، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إيتيان كابوي في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.

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