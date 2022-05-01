إيفرتون يحافظ على فرصه بالبقاء في الدوري الإنجليزي بفوز صعب على تشيلسي

المصدر: د ب أ

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حافظ فريق إيفرتون على فرصه في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على تشيلسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز توتنهام على ليستر سيتي 3 / 1، وأرسنال على ويستهام 2 / 1.

وتقدم إيفرتون بهدف سجله ريشارليسون في الدقيقة 47.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق نقطتين عن المنطقة الآمنة، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الثالث.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع إيفرتون لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه القرصة.

ولم تشهد الدقائق الأولى من اللقاء أي محاولات خطيرة على المرميين باستثناء تصويبة لفريق تشيلسي كانت في الدقيقة الثامنة عن طريق ماسون مونت ،ولكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

ورد إيفرتون في الدقيقة 16 عندما وصلت الكرة ديماراي جراي الذي سدد كرة قوية لكن أدوارد ميندي، حارس تشيلسي، تألق وتصدى لها، قبل أن يعلن الحكم تسلل جراي.

بعد تلك الهجمة فرض فريق تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع فريق إيفرتون لوسط ملعبه واعتمد على تضييق الساحات مع شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 33 والتي شهدت تسديدة أرضية قوية من أنتوني جوردون لاعب إيفرتون ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر للحارس إدوارد ميندي بسنتيميترات قليلة.

كثف تشيلسي من محاولاته الهجومية لكنه وجد دفاعا قويا ومنظما من لاعبي إيفرتون، الذي نشط هجوميا في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول ، ولكنه أيضا فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى تشيلسي ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 71 سجل إيفرتون هدف التقدم عندما تباطأ سيزار أزبيليكويتا في تمرير الكرة ليضغط عليه ريشارليسون لتصل إلى جراي لكنه سقط داخل منطقة الجزاء لكن وصلت إلى ريشارليسون مرة أخرى ليصبح في مواجهة ميندي حيث سدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لتعانق كرته الشباك.

وكاد إيفرتون أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 49 عندما مرر عبد الله دوكوري الكرة إلى فيتالي ميكولينكو داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليصبح في مواجهة ميندي، لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى لحظة خروج الحارس من مرماه.

فرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع لاعبو إيفرتون لوسط ملعبهم واعتمدوا على تضييق المساحات للحفاظ على تقدمه.

وكاد تشيلسي أن يعادل النتيجة في الدقيقة 59 عندما وصلت الكرة إلى ماسون مونت داخل منطقة جزاء إيفرتون وسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن ثم الأيسر وارتدت إلى أزبيليكويتا الذي قابلها بتسديدة قوية لكن بيكفورد تألق وتصدى لها قبل أن يشتتها الدفاع لركلة ركنية.

ولعبت الركلة الركنية إلى داخل منطقة جزاء إيفرتون وبعد أن لمست رأس أحد اللاعبين وصلت إلى أنطونيو روديجير داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية أبعدها بيكفورد لركلة ركنية أخرى لكنها لم تستغل.

واستمرت محاولات تشيلسي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل وهو ما كاد يتحقق في الدقيقة 79 ،عندما سدد روبن لوفتوس شيك كرة قوية حولها بيكفورد بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وكاد إيفرتون أن يباغت تشيلسي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 عندما وصلت الكرة إلى جراي على حدود منطقة جزاء تشيلسي ليسدد كرة قوية، بعد أن لمح الحارس ميندي متقدما لكن رته جاءت بعيدة عن المرمى.

وأنقذ بيكفورد فريق إيفرتون من تلقي هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بجدل الضائع للمباراة عندما وصلت الكرة إلى ماتيو كوفاسيتش على حدود منطقة الست ياردات ليسدد كرة قوية لكن بيكفورد تألق وتصدى لها.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز إيفرتون بهدف نظيف.

وفي المباراة الثانية، فاز توتنهام على ليستر سيتي 3 / 1.

وسجل أهداف توتنهام هاري كين في الدقيقة 22 وهيونج مين سون (هدفين) في الدقيقتين 60 و79 ، فيما سجل هدف ليستر سيتي كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 61 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز أرسنال على ويستهام 2 / 1.

وسجل هدفي أرسنال روب هولدينج وجابرييل ماجاليس في الدقيقتين 38 و55، فيما سجل هدف ويستهام جارود بوين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع أرسنال رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد ويستهام عند 52 نقطة في المركز السابع.

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