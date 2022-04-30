سيتي يكتسح ليدز ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول

المصدر: د ب أ

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استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين.

وكان ليفربول صعد إلى الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد لكن بعد ساعات قليلة عاد سيتي إلى القمة.

وحسم سيتي فوزه على ليدز بأربعة أهداف حملت توقيع رودريجو هرنانديز وناثان آكي وجابريل جيسوس وفرناندينيو في الدقائق 13 و54 و78 و90.

الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 83 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وظل ليدز يونايتد في المركز السابع عشر وتوقف رصيده عند 34 نقطة.

وسيطر سيتي على مجريات اللعب في أول عشر دقائق لكن دون أن ينجح في تهديد مرمى أصحاب الأرض بشكل صريح.

وجاءت الدقيقة 13 لتشهد هدف السبق لسيتي بتوقيع رودريجو هرنانديز بعدما تلقى تمريرة من فيليب فودين وسدد برأسه في الشباك.

ورد ليدز بهجمة أولى في الدقيقة 20 عندما سدد جونيور فيربو الكرة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت من فوق العارضة.

وكان جابرييل جيسوس قريبا من تسجيل الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 37 عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس إيلان ميسلير بثبات.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول أهدر رحيم ستيرلينج فرصة محققة لسيتي بعد أن تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد في أقدام المدافعين.

ومع بداية الشوط الثاني استأنف سيتي نشاطه الهجومي وكان جاك جريليش قريبا من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم إلى خارج الملعب.

وأحرز ناثان آكي الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 54 بعد تمريرة من فودين داخل منطقة الجزاء ، وصلت لروبن دياش ليهيأ الكرة برأسه إلى أكي الذي مباشرة لداخل الشباك.

وأكد جيسوس فوز سيتي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 78 بعد تمريرة جديدة من المتألق فودين قابلها جيسوس بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز فرناندينيو الهدف الرابع لسيتي بعد خطأ قاتل من باسكال ستريك ، استغله اللاعب البرازيلي لصالحه وسدد بقدمه اليمنى في الشباك.

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