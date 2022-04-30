هبوط نوريتش سيتي من الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام أستون فيلا

المصدر: رويترز

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هبط نوريتش سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر أمام أستون فيلا حيث سجل البديل داني إنجس هدفا وصنع آخر اليوم السبت.

وشارك إنجس بدلا من ليون بيلي وصنع الهدف الأول لزميله أولي واتكنز من أول لمسة تقريبا بعد مرور 41 دقيقة من اللعب.

وأضاف إنجس بنفسه الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة، ليضمن انتصار أستون فيلا ويرسل نوريتش إلى دوري الدرجة الثانية.

وكان نوريتش يحتاج إلى تجنب الخسارة، مع انتظار عدم فوز بيرنلي على واتفورد، لكنه خسر، كما فاز بيرنلي 2-1 على واتفورد.

وقال جرانت هيلي قائد نوريتش "أنا محبط من النتيجة. إنها عادلة على الأرجح لأننا لم نكن جيدين بما يكفي هذا الموسم".

وأضاف "من الصعب بالنسبة لي التعليق على أي شيء الآن. المشاعر عالية، وبذلنا قصارى جهدنا لكن هذا لم يكن كافيا".

وأهدر نوريتش فرصة خطيرة لإدراك التعادل بعد هدف واتكنز بدقيقتين بعدما وضع براندون وليامز، غير المحظوظ والذي تسبب في الهدف الأول في فريقه، الكرة برأسه أعلى المرمى.

وكاد بيلي، الذي خرج مصابا قرب نهاية الشوط الأول، أن يمنح التقدم بهدف لفيلا بعد مرور 20 دقيقة لكن تيم كرول حارس نوريتش لمس الكرة ثم لامست العارضة.

وضغط فيلا بالثلاثي الهجومي إنجس وواتكنز وفيليب كوتينيو بعد الاستراحة، واقترب إنجس من التسجيل بعد تمريرة واتكنز، لكنه سدد كرة ساقطة تحولت إلى ركلة ركنية.

وبدا الإرهاق واضحا على نوريتش قبل أن يحسم إنجس الأمور في الوقت بدل الضائع، ليحقق فيلا فوزه الأول في ست مباريات ويتقدم إلى المركز 13 برصيد 40 نقطة، بينما يتذيل نوريتش المسابقة وله 21 نقطة.

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