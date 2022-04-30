بيرنلي ينتفض على حساب واتفورد في معركة البقاء بالدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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هز جاك كورك وجوش براونهيل الشباك قرب النهاية ليقلب بيرنلي تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه واتفورد صاحب المركز قبل الأخير في مباراة مثيرة للنجاة من الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وقفز بيرنلي، الذي نجح في تعويض تأخره إلى فوز لأول مرة خارج ملعب في الدوري هذا الموسم، إلى المركز 16 وله 34 نقطة متقدما بخمس نقاط على إيفرتون صاحب المركز 18.

وبقي واتفورد في المركز 19 برصيد 22 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن إيفرتون و12 نقطة عن ليدز يونايتد صاحب المركز 17 قبل أربع جولات من النهاية.

وتقدم صاحب الأرض عندما أرسل كيكو فيمنيا تمريرة عرضية إلى يوراي كوتسكا الذي سدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة ثم بجيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي إلى داخل المرمى.

وأهدر واتفورد عدة فرص لحسم المواجهة ودفع الثمن عندما أدرك كورك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 83.

وبعد ذلك بثلاث دقائق حسم براونهيل الفوز بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء.

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