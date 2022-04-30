اتحاد الكره المصري يطالب الكاف بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محايد

المصدر: د ب أ

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أكد اتحاد الكرة المصري أنه أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محايد.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، أنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف - بشكل رسمي، أثناء سريان بطولتي -دوري الأبطال والكونفدرالية - للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على ملاعب محايدة بعيدا عن الفرق أطراف المباراتين.

وأضاف: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، تحفظه على إقامة نهائي دوري الأبطال في نسخته الحالية 2021/ 2022 على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي، وهي مصر والجزائر والمغرب وانغولا، ويطالب بالحياد التام في مثل هذه الأمور".

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