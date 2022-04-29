كولون الأرجنتيني يتعادل مع أولمبيا الباراغوياني في كأس ليبرتادوريس

المصدر: د ب أ

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سقط فريق كولون الأرجنتيني في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أولمبيا الباراغوياني مساء أمس الخميس (صباح الجمعة بتوقيت غرينتش) في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم.

ورفع كولون رصيده بذلك إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر سيرو بورتينيو الباراغوياني، كما رفع أولمبيا رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.

كذلك تعادل كلوب أولويس ريدي البوليفي مع ديبورتيفو كالي الكولومبي 2 / 2 ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ليرفع كل منهما رصيده إلى أربع نقاط.

وسجل هدفي كلوب أولويس ريدي، ماركوس ريكيلمي وخوان كارلوس أركي في الدقيقتين 35 من ضربة جزاء و42.

بينما سجل هدفي ديبورتيفو كالي، كيفين فيلاسكو وجويلرمو بورديسو في الدقيقتين 45 من ضربة جزاء و54.

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