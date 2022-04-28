إدارة ليفربول تبحث مستقبل كلوب مع "الريدز"

المصدر: د ب أ

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يتطلع نادي ليفربول لتكثيف المفاوضات مع مدربه الألماني يورجن كلوب بشأن تمديد عقده إلى ما بعد عام 2024.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم الخميس فإن مسألة تجديد عقد كلوب أصبحت ملحة بعد حضور مايك جوردون رئيس مجموعة "فينواي سبورتس جروب" المالكة لليفربول المواجهة أمام فياريال الإسباني مساء الأربعاء في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح ليفربول على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في غضون خمسة أعوام بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وكان مارك كوسيسكي وكيل أعمال كلوب جالسا في مقصورة الاستاد، وليس على مسافة بعيدة من جوردون.

وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 وقاد الفريق لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ونهائي الدوري الأوروبي في الموسم الأول له.

وكان ليفربول جدد عقد كلوب لمدة أربعة أعوام ونصف العام في 2019 ويأمل في تجديد عقده لأربعة أعوام أخرى.

وقاد كلوب فريقه ليفربول للفوز بلقبه السادس في دوري الأبطال عام 2019، وفي العام التالي أعاده إلى منصة التتويج في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاما.

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