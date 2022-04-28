إيمري: هزيمة فياريال أمام ليفربول كان يمكن أن تكون أكبر

المصدر: رويترز

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شعر أوناي إيمري، مدرب فياريال، بالارتياح بعد دخول فريقه مباراة الإياب من الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر فقط أمام ليفربول أمس الأربعاء بعدما جاءت خطته الدفاعية بنتائج عكسية على ملعب أنفيلد.

وبدا ليفربول محبطا في الشوط الأول، حيث تفرغ الفريق الإسباني للدفاع، لكن صاحب الأرض كوفئ على تحليه بالصبر بعد الاستراحة وحسم الفوز بهدف عكسي وآخر من ساديو ماني.

وكان فياريال تحت حصار من هجوم ليفربول طيلة المباراة، ولم يسدد أي كرة على المرمى.

وأبلغ إيمري محطة موفيستار بلس "يجب أن أعترف، كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير". "حاولنا الهجوم والتمرير وبناء الهجمات، لكن (ليفربول) لم يسمح لنا بفعل أي شيء، وكان الملاذ الأخير هو المقاومة الدفاعية من أجل الحفاظ على آمالنا في مباراة الإياب".

وأضاف "لم نفعل ما يكفي للحسرة على أي شيء. علينا أن نكون متواضعين ونحاول نجعل مباراة الإياب مختلفة تماما. علينا أن نلعب بقوة أكبر، مثلما اعتدنا على ذلك".

وظهر فياريال ظلا للفريق الجريء الذي أطاح بيوفنتوس في دور الستة عشر وتغلب على بايرن ميونيخ في دور الثمانية.

وقال المدافع باو توريس لموفيستار بلس "الخطة كانت محاولة الحفاظ على شباكنا نظيفة قدر الإمكان، وتأجيل الحسم في ملعبنا".

وتابع في إشارة إلى هدف بربيس إستوبنيان بالخطأ في مرماه في بداية الشوط الثاني "لكن في النهاية، أي خطأ سيعاقبك". "شعرنا براحة في الشوط الأول، خطتنا كانت تسير بشكل مثالي، لكننا واجهنا منافسا قويا، تمكن من تسجيل الهدف الثاني سريعا بينما كنا نتعافى من الهدف الأول".

وفشل بطل الدوري الأوروبي في الانطلاق في هجماته المرتدة المعتادة التي تسببت في الكثير من المتاعب ليوفنتوس وبايرن، وكان محظوظا للخروج بهذه النتيجة فقط.

لكن الفريق الإسباني يعتقد أنه ما يملك فرصة قبل مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.

وقال توريس: "نتأخر بهدفين فقط. يمكن أن تحدث أشياء كثيرة في كرة القدم و90 دقيقة فترة طويلة. إذا نجحنا في التسجيل في وقت مبكر سنعود إلى المواجهة".

وأضاف "نحن فريق مختلف تماما على أرضنا، سننزل إلى أرض الملعب من أجل تحقيق الفوز. ما زلنا نثق في أنفسنا، ولا شك لدينا. يمكنني أن أعد جماهيرنا بأنها سترى نسخة تعرفها جيدا من فياريال في مباراة الإياب".

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