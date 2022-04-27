غوارديولا مشيداً بأداء السيتي: سنذهب إلى مدريد من أجل الفوز

المصدر: رويترز

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أشاد بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، بكرة القدم الرائعة التي قدمها فريقه في فوزه 4-3 على ضيفه ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية، حتى إذا لم يكن راضيا تماما عن النتيجة.

وكانت المباراة الرائعة، التي تقدم فيها سيتي بهدفين في ثلاث مناسبات هي الثانية فقط في تاريخ قبل نهائي دوري الأبطال التي يسجل فيها الفريقان ثلاثة أهداف أو أكثر بعد مباراة دينامو كييف أمام بايرن ميونيخ في 1999.

وكان أداء الفريقين خلال المباراة مذهلا مع تقدم سيتي مع كل فرصة لإسعاد مدربه الإسباني.

وقال غوارديولا لمحطة بي.تي سبورت "نشعر بالفخر من أجل جماهيرنا في جميع أنحاء العالم ومن أجل مانشستر سيتي. ما فعلناه سواء بالكرة أو بدونها، وصنع الكثير من الفرص، لا يمكنني أن أطلب شيء اخر.

"الفريقان يريدان الهجوم ويملكان الجودة والكفاءة لذلك. كرة القدم كانت رائعة حقا". "أهني مدرب ريال مدريد كارلو (أنشيلوتي) وفريقه على ما قدموه خلال المباراة. في نفس الوقت رأينا أنفسنا في نفس مستواهم".

وفرضت ثنائية مذهلة من المهاجم كريم بن زيمة بينها ركلة جزاء بطريقة بانينكا وهدف آخر من مجهود فردي عبر فينيسيوس جونيور الإثارة على مباراة العودة دون حسم المتأهل للمباراة النهائية.

ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 41 هدفا هذا الموسم في كافة المسابقات، ليصبح خامس لاعب يسجل أكثر من 40 هدفا في موسم واحد في تاريخ ريال مدريد.

وشعر غوارديولا رغم ذلك أن سيتي، الذي سجل أهدافه كيفن دي بروين وجابريل جيسوس وفيل فودن وبرناردو سيلفا، كان ينبغي أن يكون في موقف أقوى بكثير قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل حيث لا تزال المواجهة مفتوحة على مصراعيها.

وأضاف المدرب الإسباني "في اللحظات التي عادوا فيها للمباراة في الشوط الأول أعتقد أننا منحنا لهم هذه الفرصة، لقد كان بناؤنا للهجمات متوترا. لسوء الحظ تلقينا أهدافا ولم ننجح في تسجيل المزيد. سنذهب إلى مدريد من أجل محاولة الفوز بالمباراة".

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