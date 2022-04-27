بنزيمة بعد هزيمة ريال مدريد أمام سيتي: الشيء الأهم هو ألا نستسلم

المصدر: د ب أ

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قال النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني إن الفريق يجب ألا يستسلم بعد الهزيمة أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 3 / 4 "الثلاثاء" في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل كريم بنزيمة ثنائية لريال مدريد في المباراة رقم 600 له ضمن صفوف الملكي لينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 14 هدفا وبفارق هدف واحد أمام روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني الذي ودع منافسات البطولة من دور الثمانية.

ويلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد إيابا على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد يوم الأربعاء المقبل على أن يتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى النهائي حيث يلتقي الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني.

وقال بنزيمة عقب المباراة في تصريحات لمنصة "موفيستار بلس" :"الهزيمة لا تكون جيدة على الإطلاق لأننا متحمسون للغاية بشأن دوري الأبطال. الشيء الأكثر أهمية هو ألا نستسلم أبدا، سنكافح حتى النهاية."

وأضاف :"الآن سنلعب في البرنابيو وسنكون بحاجة إلى دعم جماهيرنا بشكل غير مسبوق، وسنقوم بشئ هائل وهو الفوز."

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