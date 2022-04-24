ريال بيتيس بطلاً لكأس ملك إسبانيا

المصدر: رويترز

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توج ريال بيتيس بلقبه الأول في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم منذ 2005 والثالث في تاريخه، وذلك بفوزه على فالنسيا 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي السبت على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

وسُجِلَ الهدفان في الشوط الأول من اللقاء، حيث تقدم بيتيس عبر بورخا إيغليسياس في الدقيقة 11، قبل أن يرد فالنسيا عبر هوغو دورو في الدقيقة 30.

وسبق لبيتيس أن أحرز اللقب عامي 1977 على أتلتيك بلباو بركلات الترجيح أيضاً (2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي)، و2005 على أوساسونا 2-1 بعد التمديد.



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