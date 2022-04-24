دروجبا يخسر انتخابات رئاسة اتحاد ساحل العاج

المصدر: رويترز

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خسر ديدييه دروجبا حملة مثيرة للجدل في انتخابات رئاسة اتحاد ساحل العاج لكرة القدم بعد استبعاده من الجولة الأولى للتصويت اليوم السبت.

وجمع نجم تشيلسي السابق 21 صوتا فقط في السباق الثلاثي بالانتخابات بينما نال منافساه ياسين إدريس ديالو 59 صوتا وسوري دياباتي 50 صوتا أي جمع كل منهما أكثر من ضعف أصواته.

وفاز ديالو في الجولة الثانية ليحسم مقعد رئيس الاتحاد.

وواجه ترشيح دروجبا للمنصب أزمة منذ العام الماضي حين حاول للمرة الأولى دون الحصول على الدعم المطلوب من الأندية ومجموعات أخرى مثل رابطة اللاعبين واتحاد المدربين.

وتدخل الاتحاد الدولي (الفيفا) لحل اتحاد ساحل العاج ليسلم القيادة إلى لجنة تسوية مع إعادة كتابة قوانين الانتخابات.

وسمح لدروجبا (44 عاما) بالترشح لكن رغم التأييد الجماهيري لم يحظ بدعم كبير داخل مجتمع كرة القدم في بلاده.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع واجه دروجبا اتهاما بالانسحاب من مناظرة تلفزيونية مع المرشحين الآخرين قبل ساعات من بثها. وجرت المناظرة بدونه.

وتستضيف ساحل العاج نهائيات كأس الأمم الأفريقية العام المقبل.

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