باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه

المصدر: د ب أ

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نجح باريس سان جيرمان في حسم لقب الدوري الفرنسي لموسم 2021 /2022 لصالحه، رغم تعادله مع ضيفه لنس 1 / 1، "السبت"، ضمن منافسات المرحلة 34 من المسابقة.

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 78 نقطة، ليرفع الفارق بينه وبين مارسيليا صاحب المركز الثاني إلى 16 نقطة، بحيث أصبح فوز مارسيليا "الأحد" على مضيفه ستاد ريمس غير مؤثر، حيث سيقل الفارق في تلك الحالة إلى 13 نقطة مع تبقي أربع مراحل على نهاية الموسم.

وعادل باريس سان جيرمان الرقم التاريخي في عدد مرات التتويج بالدوري الفرنسي، والمسجل باسم سانت اتيان برصيد عشرة ألقاب دوري، حيث توج الأخير باللقب العاشر في موسم 1980 / 1981.

وبذلك يتفوق كل من سان جيرمان وسانت اتيان بالفوز بلقب الدوري عشر مرات، بفارق مرة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، ومرتين عن موناكو الثالث في ترتيب أكثر الأندية حصولا على اللقب.

وجاء اللقب العاشر ليؤكد تفوق سان جيرمان محليا في السنوات الأخيرة، حيث توج بثماني ألقاب للدوري في آخر عشرة مواسم، بعدما سبق له التتويج في موسم 2012/ 2013 و2013 / 2014، و2014 / 2015 و2015 / 2016، و2017 / 2018 و2018 / 2019 و2019 / 2020 بالإضافة لنسخة الموسم الحالي.

وسجل النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 68، قبل أن يدرك كورنتين جيان التعادل لفريق لنس في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد كيفن دانسو لاعب لنس الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 57.

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