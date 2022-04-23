بترو أتلتيكو يطيح بصن داونز من دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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أطاح بترو أتلتيكو الأنجولي بمضيفه صن داونز الجنوب أفريقي من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد أن فرض عليه التعادل 1 /1 اليوم السبت في لقاء الإياب.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز بترو أتلتيكو على ملعبه 2 /1 ليتفوق الفريق الأنجولي 3 /2 في مجموع اللقاءين.

وتقدم صن داونز بهدف عن طريق بريان أونيانجو في الدقيقة 49 لكن تياجو أزولاو أدرك التعادل لبترو أتلتيكو من ضربة جزاء في الدقيقة 64.

ويلتقي بترو أتلتيكو في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة الوداد الرياضي المغربي مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الوداد بهدف دون رد.



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