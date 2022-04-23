ليون يكتسح مونبيليه بخماسية في الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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اكتسح ليون ضيفه مونبيليه 5 / 2، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم ليون في الدقيقة 26 عن طريق موسى ديمبلي، قبل أن يضيف تياجو مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ونجح مونبيليه في إدرك التعادل بعدما سجل هدفين في الدقيقتين الأولى والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق سيب إيلي وتيجي سافنيير الذي سجل من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 63 سجل حسام عوار الهدف الثالث لليون، قبل أن يضيف كارل توكو إيكامبي الهدف الرابع في الدقيقة 68، قبل أن ينهي عوار خماسية ليون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ليون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد مونبيليه عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.



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