ماراكانا يشهد أكبر حضور جماهيري بالدوري البرازيلي هذا الموسم في تعادل فلامنغو وبالميراس

المصدر: رويترز

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تعادل فلامنغو بدون أهداف مع ضيفه بالميراس الليلة الماضية في أكبر حضور جماهيري بالدوري البرازيلي لكرة القدم هذا الموسم.

وأمام نحو 70 ألف متفرج باستاد ماراكانا خرج كل فريقه بنقطة واحدة ليرتفع رصيد فلامنغو إلى خمس نقاط من ثلاث مباريات مقابل نقطتين لبالميراس.

وصنع الفريقان، اللذان حصدا لقب الدوري فيما بينهما أربع مرات من آخر ست نسخ، العديد من الفرص لكن محاولات فلامنغو كانت أكثر خطورة.

وأنقذ فيفرتون حارس بالميراس عدة فرص وسيكون مدينا لإطار مرماه بعد رد تسديدة جورجيان دي أراسكايتا.

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