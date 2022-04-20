بعد تعرضه لإصابة مروعة في مباراة بيرنلي..آشلي ويستوود قد يخضع لجراحة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مايك جاكسون المدرب المؤقت لبيرنلي إن لاعب الوسط آشلي ويستوود سيستشير جراحا لتقييم حجم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها أمام وست هام يونايتد يوم الأحد.

وأصيب ويستوود في الساق اليمنى بعد التحام مع نيكولا فلاسيتش لاعب وست هام في الدقيقة 22 وغادر الملعب على محفة. وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وقال جاكسون للصحفيين "سيستشير جراحا اليوم وسيذهب طبيب النادي معه. لا نعرف إذا كانت إصابة بكسر أو خلع. سيتحدد بناء على هذه الاستشارة إذا كانت الإصابة تحتاج إلى جراحة".

ويحتل بيرنلي المركز 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان وسيستضيف ساوثامبتون صاحب المركز 12 يوم الخميس.



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