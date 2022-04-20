بيليه يدخل المستشفى مجدداً

المصدر: رويترز

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ذكر مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في مذكرة طبية أمس الثلاثاء إن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه دخل المستشفى من جديد أول أمس الاثنين مع مواصلته تلقي العلاج من السرطان.

وقال الأطباء، مستخدمين اسم بيليه الكامل، إن الحالة المرضية لإدسون أرانتيس دو ناسيمنتو جيدة ومستقرة، ومن المرجح أن يخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة.

وتم إزالة ورم من قولون بيليه (81 عاما) في سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل المستشفى ويخرج منه بشكل منتظم لتلقي العلاج.

وبيليه هو لاعب سانتوس ونيويورك كوزموس ومنتخب البرازيل السابق، ويعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

وعانى بيليه من سلسلة من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جراحة في الفخذ تسببت له في آلام متكررة وصعوبة في المشي دون مساعدة.

وفي فبراير الماضي، تم نقل بيليه إلى المستشفى للخضوع لعلاج كيماوي بعد تشخيص حالته على أنها عدوى في المسالك البولية ما جعله يقضي وقتا في المستشفى أطول من المخطط له.

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