إنتر ميلان يهزم ميلان بثلاثية في الديربي ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

المصدر: د ب أ

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صعد فريق إنتر ميلان إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما تغلب على ميلان 3 / صفر في مباراة ديربي ميلانو التي جمعت الفريقين، أمس، في إياب الدور قبل النهائي.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي، وبذلك تأهل إنتر ميلان إلى النهائي فائزا بنتيجة إجمالية 3 / صفر.

وسجل لاوتارو مارتينيزي الهدفين الأول والثاني لإنتر ميلان في الدقيقتين الرابعة و،40 ثم أضاف روبن جوسينس الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 82 .

ويلتقي إنتر ميلان في النهائي، الفائز في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين يوفنتوس وفيورنتينا.

وتحسم المواجهة، اليوم الأربعاء، عبر مباراة الإياب على ملعب يوفنتوس، علما بأن يوفنتوس فاز على فيورنتينا في عقر داره ذهابا 1 / صفر.

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