تونس وليبيا في مجموعة واحدة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

المصدر: رويترز

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أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عن وقوع منتخبي تونس وليبيا في مجموعة واحدة، كما ستتنافس موريتانيا والسودان في مجموعة واحدة، بعد سحب القرعة في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء.

وتملك تونس وليبيا فرصة التأهل معا إلى النهائيات المقرر إقامتها في ساحل العاج العام المقبل، حيث يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى البطولة القارية.

وجاءت تونس على رأس المجموعة العاشرة، إلى جانب ليبيا وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

ومن غير المتوقع أن تواجه المنتخبات الكبيرة أي صعوبات في التأهل حيث أقيمت القرعة بنظام المستويات، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) في 31 مارس آذار الماضي.

وربما يكون منتخب المغرب قد جاء في أقوى مجموعة نسبيا باللعب مع جنوب أفريقيا وزيمبابوي وليبيريا، لكن من المنتظر تأهل المنتخب العربي الذي ضمن مكانه في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وإلى جانب ساحل العاج، سيتأهل منتخب واحد من المجموعة الثامنة التي تضم أيضا زامبيا وجزر القمر وليسوتو.

وتشارك ساحل العاج في التصفيات لكنها ستتأهل حتى إذا لم تكن ضمن أول مركزين.

وستلعب السنغال المدافعة عن اللقب في المجموعة 12 مع بنين وموزامبيق ورواندا.

وتنطلق التصفيات في يونيو حزيران المقبل.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نيجيريا - سيراليون - غينيا بيساو - ساوتومي وبرنسيب

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - الرأس الأخضر - توجو - إي سواتيني (سوازيلاند سابقا)

المجموعة الثالثة: الكاميرون - كينيا - ناميبيا - بوروندي

المجموعة الرابعة: مصر - غينيا - مالاوي - إثيوبيا

المجموعة الخامسة: غانا - مدغشقر - أنجولا - أفريقيا الوسطى

المجموعة السادسة: الجزائر - أوغندا - النيجر - تنزانيا

المجموعة السابعة: مالي - الكونجو - جامبيا - جنوب السودان

المجموعة الثامنة: ساحل العاج - زامبيا - جزر القمر - ليسوتو

المجموعة التاسعة: الكونجو الديمقراطية - الجابون - موريتانيا - السودان

المجموعة العاشرة: تونس - غينيا الاستوائية - ليبيا - بوتسوانا

المجموعة 11: المغرب - جنوب أفريقيا - زيمبابوي - ليبيريا

المجموعة 12: السنغال - بنين - موزامبيق - رواندا

* سيتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم، بينما سيتأهل منتخب واحد من المجموعة الثامنة إلى جانب ساحل العاج صاحبة الأرض حتى إذا لم تكن ضمن أول فريقين.

* سيتم استبعاد كينيا وزيمبابوي من التصفيات إذا قرر الاتحاد الدولي (الفيفا) الإبقاء على العقوبات الموقعة ضدهما.

* ستنطلق التصفيات في يونيو المقبل.



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