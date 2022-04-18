تيتيباس يسعى للنجاح في كل أنواع ملاعب التنس

المصدر: رويترز

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يعلم ستيفانوس تيتيباس أنه يقدم مستويات جيدة على الملاعب الرملية بعدما دافع عن لقبه في بطولة مونت كارلو للأساتذة اليوم الأحد لكنه يدرك أنه بحاجة لتنويع أسلوبه من أجل تحسين مستواه على الأنواع الأخرى من الملاعب.

وأحرز تيتيباس لقبه الثاني على التوالي في موناكو بانتصاره 6-3 و7-6 على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا ليتوج بلقبه الأول في 2022.

وردا على سؤال من الصحفيين حول ظهوره بشكل أفضل على الملاعب الرملية، قال وصيف بطل فرنسا المفتوحة 2021 "مستواي مميز في التنس... في كل الملاعب، ربما أتأقلم بشكل أفضل مع الملاعب الرملية.

"في بعض الأحيان كنت أحاول تطبيق أسلوبي على الملاعب الرملية عندما ألعب على الملاعب الصلبة. لا يبدو أن الأمر يسير على ما يرام. في بعض الأحيان لا يكون هذا الأسلوب المناسب".

وأضاف "لكن هذا علمني أيضا الكثير وأنه يجب أن أتأقلم مع الأمر، ولا يجب أن أصبح مهووسا أبدا بأن... الأسلوب الناجح على الملاعب الرملية يجب أن ينجح أيضا على الأرضيات الأسرع".

وقال تيتيباس إن أسلوبه جعله يواجه صعوبات على الملاعب العشبية، رغم واقع أنها من الأرضيات المفضلة له.

وتابع "كنت أحاول في ذهني التمسك بذلك وأقول لنفسي... ‭‭'‬‬حسنا، هذا هو الأسلوب الذي يجب أن ألعب به أيضا على الأرضيات الأخرى‭‭'‬‬.

"أعتقد أنه في بعض الأحيان يحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت للوصول إلى ما احتاجه بالكثير من التدريب والكثير من المباريات الودية".

وأضاف "أعتقد بشدة أنني قادر ليس فقط على الفوز بالبطولات على الملاعب الرملية لكن أيضا على الملاعب الصلبة والعشبية... وهو ما لم أفعله في السنوات الأخيرة بالشكل الذي كنت أرغب فيه، لكن الهدف هو تغيير أسلوبي عندما ألعب على هذه الملاعب".

وأبدى تيتيباس سعادته بالتألق أمام الجماهير الكبيرة في بطولة الأساتذة.

وقال تيتيباس "الأمور كانت أكثر حيوية من العام الماضي. أعتقد أنه أمر استثنائي على نحو مضاعف من عدة جوانب... وجود الجماهير وهتافها، لكنها كانت طريقة رائعة للتغلب عليها".



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