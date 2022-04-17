سوتشيك يساعد وست هام على التعادل مع بيرنلي

المصدر: رويترز

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أحرز توماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد هدفه الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليقود فريقه للتعادل 1-1 مع بيرنلي المتعثر في استاد لندن اليوم الأحد.

وأدرك سوتشيك التعادل بعد ركلة حرة من مانويل لانتسيني في الدقيقة 74، ليلغي تقدم بيرنلي بهدف فوت فيجهورست في الشوط الأول، ويحرم منافسه من الفوز تحت قيادة المدرب المؤقت مايك جاكسون وعقب إقالة مدربه الموجود منذ فترة طويلة شون دايك يوم الجمعة.

وحرمت النتيجة بيرنلي صاحب المركز 18 من تقليص الفارق مع إيفرتون، الذي يأتي في بداية منطقة الأمان، إلى نقطة واحدة، ليزداد الضغط على الفريق قبل خوض آخر سبع جولات لتجنب الهبوط.

ويأتي وست هام في المركز السابع برصيد 52 نقطة من 33 مباراة، لكن فريق المدرب ديفيد مويز سيشعر على الأرجح بالإحباط بسبب إخفاقه في الخروج بالنقاط الثلاث وإنعاش آمال التأهل لبطولة أوروبية.

وتقدم بيرنلي بهدف عندما ارتقى المهاجم فيجهورست عاليا وقابل ركلة ركنية من جاي رودريجيز وهز الشباك.

وجاء هذا الهدف بعد فترة قصيرة من توقف المباراة وخروج آشلي وستوود لاعب بيرنلي على محفة بسبب إصابة خطيرة في الساق اليمنى.

وقال جاكسون المدرب المؤقت "لقد ذهب إلى المستشفى، وننتظر تحديثا بحالته. نأمل أن يكون على ما يرام، وقلوبنا معه... قد تكون نهاية موسمه، لكن لدينا تشكيلة مستعدة للعب".

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