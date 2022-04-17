ماركو روزه يمدح موهبة دورتموند

المصدر: د ب أ

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أشاد ماركو روزه، مدرب بوروسيا دورتموند، بأداء لاعب الفريق الصاعد توم روث، خلال لقاء الفريق مع ضيفه فولفسبورج، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، أمس السبت.

وعندما سئل عن رأيه حول أداء المدافع روث في المباراة التي انتهت بفوز دورتموند 6 / 1، رد روزه "هذا سؤال بلاغي، أليس كذلك؟".

وظهر روث (17 عامًا) بشكل مثالي في المباراة التي جرت على ملعب (سيجنال إيدونا بارك)، حيث افتتح التسجيل لمصلحة فريقه في الدقيقة 24 من عمر المباراة، ليمهد الطريق أمام دورتموند لتحقيق الانتصار الكاسح، قبل أسبوع واحد من مواجهة الغريم التقليدي بايرن ميونخ على ملعب (أليانز أرينا)، معقل الفريق البافاري.

بمجرد الإعلان عن التشكيلة الأساسية لدورتموند في الملعب قبل وقت قصير من انطلاق المباراة ، كان من الواضح أن المراهق الألماني غير معروف لكثير من المشجعين.

بعد حوالي نصف ساعة على انطلاق اللقاء، ظهر روث في موسوعة (ويكيبيديا)، حيث لم يكن موجودا بها حتى ذلك الحين.

وبات روث أصغر مدافع يشارك مع دورتموند، كما أصبح رابع أصغر هداف في تاريخ الدوري الألماني.

وتحدث روزه ضاحكا عندما شاهد هدف روث عقب المباراة، حيث قال "ليس سيئا للغاية".

وشدد مدرب دورتموند على أن لاعب منتخب ألمانيا للشباب تحت 19 سنة "ناضج للغاية بالنظر إلى عمره".

وأوضح روزه "لقد أظهر لنا أننا كنا على حق في وضعه بالقائمة الأساسية. أتمنى أن يكون هذا حافزا له لتقديم المزيد".

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