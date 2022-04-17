هدف عكسي يقود رينجرز لنهائي كأس اسكتلندا على حساب سيلتيك

المصدر: رويترز

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هز كارل ستارفلت شباكه بالخطأ قبل ست دقائق من نهاية الوقت الإضافي ليفوز رينجرز 2-1 على غريمه سيلتيك ويبلغ نهائي كأس اسكتلندا لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم جريج تيلور لسيلتيك في الدقيقة 64 لكن البديل سكوت أرفيلد أدرك التعادل لرينجرز قبل 12 دقيقة من النهاية.

وحسم ستارفلت تأهل رينجرز عندما هز شباكه بالخطأ من مدى قريب في الدقيقة 114.

وتأهل رينجرز لمواجهة هارتس، الفائز بثمانية ألقاب في البطولة آخرها في 2012، في المباراة النهائية يوم 21 مايو أيار.

ويسعى رينجرز لتحقيق لقب الكأس للمرة 34 في تاريخه والأولى له منذ 2009.

وانتزع تيلور التقدم لسيلتيك متصدر الدوري الاسكتلندي الممتاز بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء.

وأهدر كاميرون كارتر-فيكرز فرصة تعزيز تقدم سيلتيك باستاد هامبدن بارك عندما سدد في العارضة من مدى قريب.

لكن البديل أرفيلد أدرك التعادل لرينجرز، إذ استلم كيمار روفي الكرة داخل المنطقة الجزاء لكنها طالت منه لتتهيأ أمام زميله الذي سددها مباشرة في الشباك.

وأنقذ إطار المرمى سيلتيك من هجمة خطيرة في الدقيقة 110 حيث سدد أرفيلد كرة ارتدت من القائم لتذهب إلى زميله جو أريبو الذي وضعها في العارضة.

وبعض ذلك بقليل انطلق كالفين باسي في الناحية اليسرى وأرسل تمريرة عرضية منخفضة حولها ستارفلت بالخطأ في مرماه.



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