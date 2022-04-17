نيس يعبر لوريان وينضم لكبار الدوري الفرنسي وليون يضرب بقوة

المصدر: د ب أ

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تقدم فريق نيس للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه لوريان 2 /1 اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين والتي شهدت فوزا ساحقا لليون على ضيفه بوردو 6 /1..

وفي مباريات أخرى، تعادل تروا مع ستراسبورج 1 /1 ،ونانت مع انجيه 1 /1،وميتز مع كليرمون فوت 1 /1 ،ومونبلييه مع ستاد ريمس سلبيا.

ورفع نيس رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع ،وتوقف رصيد لوريان عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم أندي ديلور بهدف لنيس من ضربة جزاء في الدقيقة، 54 ثم تعادل أرماند لوريونت للوريان في الدقيقة 61 ،لكن أندي ديلور خطف هدف الفوز لنيس قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وعلى استاد جروباما، اكتسح ليون ضيفه بوردو بستة أهداف مقابل هدف حيث سجل موسى ديمبلي هدفين وأضاف كارل توكو ايكامبي هدفين وتكفل لوكاس باكيتا ورومان فافر بالهدفين الأخرين لليون في الوقت الذي سجل فيه سيكو مارا الهدف الوحيد لبوردو من ضربة جزاء.

ورفع ليون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير.

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