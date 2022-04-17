بايرن ميونيخ يضع يده على اللقب العاشر تواليا

المصدر: د ب أ

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ضمَّد بايرن ميونيخ جراحه الأوروبية ووضع يده على اللقب العاشر تواليا بفوزه الكبير على مضيفه ارمينيا بيليفيلد 3-صفر الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وهو الفوز الرابع على التوالي لبايرن ميونيخ والـ23 هذا الموسم، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 72 نقطة مستعيدا فارق النقاط التسع عن مطارده المباشر وضيفه في المرحلة المقبلة السبت المقبل في "الكلاسيكر" بوروسيا دورتموند الذي كان أكرم وفادة ضيفه فولفسبورغ 6-1 السبت في افتتاح المرحلة.

ويملك بايرن ميونيخ الذي خرج الثلاثاء خالي الوفاض من مسابقة دوري ابطال أوروبا على يد فياريال الإسباني من دور ربع النهائي، فرصة التتويج باللقب العاشر على التوالي على ارضه وأمام جماهيره في المرحلة المقبلة في حال فوزه على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في المرحلة الحادية والثلاثين، جيث سيوسع الفارق إلى 12 نقطة قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.

- "انتزاع اللقب ضد دورتموند" -وبدت حسرة الخروج القاري واضحة على لاعبي النادي البافاري، وقال هدافه سيرج غنابري في تصريح لمنصة "دازن" للبث التدفقي "لقد شعرنا بالإحباط قليلاً بعد خروجنا من البطولة".

وقال يوزوا كيميش "لقد واجهت صعوبة في التعامل مع الأمر. ما يزال ذلك في ذهني".

وتشكّل المسابقة القارية الأم السّاحة الأبرز لأحلام بايرن الذي تلقى صفعة قوية في ربع النهائي بخسارته 1-2 في إجمالي المباراتين أمام فريق "الغواصات الصفراء" الذي يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني.

وشدد كيميش على ضرورة التتويج بلقب البوندسليغا السبت المقبل، وقال "نريد بالتأكيد انتزاعه ضد دورتموند".

وخاض العملاق البافاري المباراة في غياب الفرنسيين كينغسلي كومان ولوكاس هرنانديز وكورنتان توليسو بسبب الاصابة ونيكلاس زوله بسبب المرض.

وبكر النادي البافاري بالتسجيل وتحديدا الدقيقة العاشرة بالنيران الصديقة عندما سجل المدافع الدولي الدنماركي ياكوب لارونسن بالخطأ في مرمى فريقه.

ونجح أرمينيا بيليفيلد في إدراك التعادل عبر لاعب وسطه الياباني ماسايا اوكوغاوا لكن الهدف الغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وأنقذ القائد حارس المرمى العملاق مانويل نوير مرماه من هدف محقق بإبعاده بصعوبة من باب المرمى كرة راسية للنمسوي مانويل بيرتل من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع (45+4).

وعزز سيرج غنابري تقدم النادي البافاري بالهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من يوزوا كيميش فسددها "على الطاير" بيمناه من داخل المنطقة وأسكنها داخل المرمى (45+7).

وهو الهدف الثاني عشر هذا الموسم لغنابري، فصعد الى المركز السادس على لائحة الهدافين بفارق 20 هدفا خلف زميله الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر.

وأنقذ حارس مرمى ارمينيا بيليفيلد شتيفان أورتيغا مرماه من هدف ثالث بإبعاده تسديدة قوية لجمال موسيالا من مسافة قريبة (76).

ووجه موسيالا، بديل المخضرم توماس مولر، الضربة القاضية لاصحاب الارض بتسجيله الهدف الثالث اثر تمريرة زاحفة من داخل المنطقة من ليفاندوفسكي، فتابعها قوية داخل المرمى من مسافة قريبة مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم (85).

- خيبة فرانكفورت -وواصل اينتراخت فرانكفورت المنتشي بالتأهل الى نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب برشلونة الإسباني الخميس، نتائجه المخيبة في البوندسليغا بخسارته أمام مضيفه أونيون برلين صفر-2.

وحسم أونيون برلين نتيجة المباراة في دقائقها الـ21 الأولى بهدفين في مدى أربع دقائق، حيث افتتح النيجيري تايوو أوونييي التسجيل في الدقيقة 17 وأضاف لاعب الوسط غريشا بروميل الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وهي الخسارة الثانية تواليا لإينتراخت فرانكفورت الذي لم يذق طعم الفوز لأربع مراحل متتالية، والحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع أونيون برلين رصيده إلى 47 نقطة وارتقى الى المركز السابع مستغلا سقوط هوفنهايم في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه غرويتر فورث.

واعترف المدرب النمسوي لأينتراخت فرانكفورت أوليفر غلاسنر بمعاناة فريقه قائلا "التعب كان واضحا".

واضاف "حاول اللاعبون كل شيء، لكننا لم نكن في وضع يسمح لنا بالفوز هنا. كانت هزيمة مستحقة".

ويلعب لاحقا باير ليفركوزن مع لايبزيغ.

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