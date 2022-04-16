رانجنيك مدرب يونايتد يدافع عن بوغبا بعد تعرضه لصيحات استهجان

المصدر: رويترز

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أصر رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد على أنه ليس من المنطقي أن تطلق الجماهير صيحات الاستهجان ضد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا خلال الفوز 3-2 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة 50 في مسيرته مع الأندية، ليقود يونايتد للفوز بصعوبة في أولد ترافورد، وينعش آمال إنهاء الموسم في المربع الذهبي، لكن المباراة شهدت غضبا من الجماهير في ظل عدم الرضا عن الفريق وإدارة النادي.

واحتج الآلاف من مشجعي يونايتد قبل المباراة مطالبين برحيل ملاك النادي، قبل أن يتعرض اللاعبون لهتافات غاضبة بعدما فرط الفريق في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع متذيل المسابقة.

وتعرض بوغبا بعد ذلك لصيحات استهجان من المشجعين قبل أن يستبدله المدرب وسط غضب مستمر من الجماهير.

وقال رانجنيك "حتى أكون أمينا فلم أسمع بنفسي (صيحات الاستهجان)، لكن كنت أتحدث في الأمر مع الجهاز المساعد.

"أعتقد أن الجماهير هنا رائعة وهي كذلك. الدعم داخل الاستاد اليوم كان كبيرا، ولا يمكن أن يكون أفضل من ذلك".

وأضاف "أستطيع أن أتفهم إذا كانت الجماهير مستاءة أو غاضبة، لكن لا أرى أنه من المنطقي أن تستهدف أي لاعب بشكل فردي. هذه مسؤولية جماعية".

وتابع "حتى إذا نظرنا لما حدث في الماضي فهو غير منطقي. لهذا السبب سأدافع دائما وأحمي لاعبي فريقي".

وفي الوقت الذي كال فيه رانجنيك المديح لجهود رونالدو، فإنه لم يكن راضيا عن أداء خط الدفاع الذي كاد يكلفه الانتصار.

ويتأخر يونايتد بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع في السباق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن رانجنيك يدرك صعوبة المهمة قبل مواجهة غريمه ليفربول يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف رانجنيك "شاهد الجميع مباراة اليوم. كلنا نعرف ما الفريق الذي سنلعب أمامه يوم الثلاثاء. هو ربما يملك الفرصة لحصد أربعة ألقاب. إذا لعبنا مثل اليوم سيكون من الصعب جدا الخروج حتى بنقطة واحدة من هذه المباراة".

وتابع "كانت المشكلة الأكبر تتعلق بشكلنا الدفاعي... لست سعيدا بأدائنا أثناء عدم استحواذنا على الكرة. لا أعتقد أن هناك مباريات سهلة في الدوري، لكن يجب أن ندافع بشكل أفضل مما فعلنا اليوم بغض النظر عن اسم المنافس".

وفاز ليفربول اليوم 3-2 على مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



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