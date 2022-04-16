ماتيتش يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم

المصدر: د ب أ

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أعلن الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال ماتيتش عبر حسابه الشخصي على منصة تبادل الصور"إنستجرام": "بعد وقت طويل من التفكير، قررت أن يكون الموسم الحالي هو الأخير لي مع مانشستر يونايتد، لقد أبلغت الإدارة والمدرب واللاعبين بقراري".

وأضاف النجم الصربي: "لقد كان شرف كبير لي أن ألعب لهذا الفريق العظيم، أوجه جزيل الشكر للجماهير لدعمهم المتواصل".

وتابع: "سأبذل قصارى جهدي حتى نهاية الموسم، لمساعدة زملائي على إنهائه بأفضل شكل ممكن".

وكان ماتيتش قد انضم إلى مانشستر يونايتد في يوليو عام 2017، قادما من تشيلسي، وقد سبق له اللعب لأندية بنفيكا البرتغالي ومن قبله كوشيتسه السلوفاكي، كما قضى فترة إعارة في صفوف فيتيس الهولندي من تشيلسي، ومثل منتخب بلاده صربيا في 48 مباراة دولية وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد ماتيتش مع مانشستر يونايتد، صاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، في يونيو عام 2023.



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