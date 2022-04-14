ليفربول ينعى مشجع توفى قبل مباراة بنفيكا في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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أعرب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن حزنه ومواساته لأسرة مشجع توفي بعدما أصيب بالمرض قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام بنفيكا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المشجع اصيب بالمرض في ملعب "أنفيلد" ليحصل على الرعاية الطبية داخل الملعب، لكن النادي أعلن صباح اليوم الخميس أن المشجع توفي.

وقال متحدث باسم النادي: "أولا وقبل كل شيء، التعازي الحارة للجميع في النادي ولعائلة المشجع، ومحبيه وأصدقاءه".

وأضاف: "يجب أن نتوجه بالشكر للخدمات الصحية لمجهوداتهم في تقديم الرعاية العاجلة ، وكذلك تقديرنا الكبير لمقدمي الخدمات الطبية والعاملين والجماهير المتواجدة في محيط الواقعة والذين قدموا المساعدة".

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