برشلونة يواصل مسيرته الاستثنائية بانتصار مثير على ليفانتي

المصدر: د ب أ

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واصل برشلونة مسيرته الاستثنائية تحت قيادة مدربه الشاب تشافي هرنانديز وحقق فوزا مثيرا على مضيفه ليفانتي 3 /2 اليوم "الأحد"، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق برشلونة انتصاره السابع على التوالي تحت قيادة تشافي، بعدما اقتنص فوزا بشق الأنفس من ملعب ليفانتي في الثواني الأخيرة حيث كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل.

وتقدم ليفانتي بهدف حمل توقيع خوسيه لويس موراليس من ضربة جزاء في الدقيقة 52، وبعدها بدقيقتين حصل صاحب الأرض على ضربة جزاء جديدة لكن أهدرها روجر مارتي.

ورد القناص الجابوني بيير إيمريك اوباميانج بهدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 59 وتكفل بيدري جونزاليس بتسجيل الهدف الثاني للنادي الكتالوني في الدقيقة 63.

ولكن قبل سبع دقائق من النهاية حصل ليفانتي على ضربة جزاء ثالثة أحرز منها جونزالو ميليرو هدف التعادل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع خطف المهاجم الهولندي لوك دي يونج هدف الفوز القاتل لبرشلونة.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 60 نقطة ليستعيد مركز الوصيف بفارق الأهداف عن أشبيلية صاحب المركز الثالث ويتأخر النادي الكاتالوني بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وتوقف رصيد ليفانتي عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير.



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